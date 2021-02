Écologie, social ... Il n'y a pas que le virus !

Les dossiers, autres que le Covid, sont très nombreux sur la table d'Emmanuel Macron. "Notre souhait, c'est de laisser passer les quatre semaines de vacances. Nous n'excluons rien par principe", a confié une source gouvernementale. Tout en gardant un œil et une oreille sur le virus et ses variants, le chef de l’État va entreprendre, en Conseil des ministres, la présentation du projet de loi issue de la Convention citoyenne pour le climat. Puis, jeudi et vendredi, deux déplacements à Nantes et en Île-de-France sur l'égalité des chances sont également prévus.