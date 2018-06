VIDÉO - Edouard Philippe compare Matignon à "une partie de Tetris géant"

La vision d'une partie de Tetris a toutefois suscité une réflexion amusée du Premier ministre sur son travail à la tête du gouvernement. "Vous savez, quand on me demande si c'est difficile, Matignon, je compare souvent... Je dis que c'est comme une partie de Tetris géant. Vous voyez les dossiers difficiles qui arrivent de plus en plus vite..."





On connaît le risque avec une partie de Tetris. Si vous laissez les briques s'accumuler, il devient de plus en plus difficile de réagir. Et alors, vous vous laissez submerger et la partie est finie.