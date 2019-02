Edouard Philippe favorable à un débat sur la mise en place de "contreparties" aux aides sociales

"Qu'est-ce qu'on demande à ceux qui bénéficient de la solidarité, est-ce qu'on demande quelque chose, et si oui, quoi ? A mon sens c'est une vraie belle question politique, c'est pas de la mécanique, c'est pas de la tuyauterie" a-t-il estimé.





Pour essayer de couper court à toute polémique, Matignon a indiqué que ces réflexions s'inscrivait dans la philosophie de la politique menée par le gouvernement. Alors que ce dernier a déjà poussé plus loin le contrôle des chômeurs, il pose la question d'aller plus loin ou pas. Syndicats et patronats ont jusqu'à fin février pour parvenir à un accord sur une réforme de l'assurance-chômage.