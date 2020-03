Édouard Philippe : "Les personnels soignants font un travail absolument remarquable"

Nos hôpitaux sont-ils bien armés pour faire face à un afflux massif de malades ? Une question qui taraude dans la mesure où 40% des postes de médecins et 30% des postes d'infirmières sont vacants. Selon Édouard Philippe, "il y a un remarquable travail et de remarquables compétences". D'ailleurs, "des mécanismes de garde" seront mis en place "pour que les soignants puissent être disponibles".



