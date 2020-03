Egalité salariale : encore un effort !

Le gouvernement a encore du chemin à faire sur la question d'égalité homme-femme. Toutefois, il a récemment mis en place l'index d'égalité salariale. Ce dispositif repose sur cinq critères à savoir les rémunérations, les écarts dans les augmentations annuelles et ceux dans les promotions, les augmentations après le congé de maternité et la présence des femmes parmi les gros salaires. Notons que toutes les entreprises doivent publier sur leur site internet leur note sur ce projet. La moitié d'entre elles ont déjà répondu à l'appel. Le ministère du Travail a rendu publique la liste des bons et mauvais élèves. Qui sont-ils ?



