VIDEO - Présidentielle : Sandrine Rousseau appelle les candidats de gauche à "coopérer" pour "accéder au second tour"

"Qu'est-ce qu'on fait pour accéder au second tour ? Les derniers sondages montrent qu'il n'y en a aucun qui passe", a posé fermement Sandrine Rousseau en parlant des candidates et candidats de gauche qui se présentent pour la présidentielle de 2022, réitérant la nécessité d'un rassemblement.

"La question, c'est : est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu ?", a insisté Sandrine Rousseau, insistant sur le fait que c'était un appel à "coopérer" et non à se désister. "Ce mot de désistement revient à un effacement, je ne veux pas qu'Anne Hidalgo s'efface, ça serait un échec politique qu'elle le fasse", a expliqué celle qui se présente comme écoféministe.

"Il faut trouver les moyens d’accéder au second tour, il faut baliser le chemin. Et je dis à Jean-Luc Mélenchon "Travaillons ensemble", a-t-elle encore affirmé. À la suite d'un précédant appel à travailler avec Europe-Écologie-Les Verts adressée à la candidate du Parti Socialiste Anne Hidalgo, celle-ci avait répondu qu'elle ne désisterait pas "dans ces conditions-là".

Décidée cependant à "baliser le chemin" pour créer les conditions d'un rassemblement pour atteindre le second tour, Sandrine Rousseau a donc de nouveau invité Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon à travailler avec le candidat d'Europe-Écologie-Les Verts Yannick Jadot, afin de pouvoir "faire gagner la gauche".

La militante écologiste a cependant justifié cette union par le contexte politique actuel. "On voit comment l'extrême droite monte dans une intensité comme on a rarement connue. On entend un discours décomplexé et du coup extrêmement nocif, raciste, antisémite, du moins révisionniste pour une part. On a quand même franchi des barrières qui sont graves", a appuyé Sandrine Rousseau, appelant à une réaction de la gauche, sans pour autant donner les conditions d'un tel rassemblement.

"Je pense qu'il y a toute une première phase de la campagne où il faut aller chercher des gens qui correspondant complètement à nos idées", a décrit par ailleurs la présidente du conseil politique de la campagne de Yannick Jadot, conviant d'abord à débattre autour d'un récit et d'un programme.

"Et puis ça convergera", a-t-elle soutenu. "Je n'ai pas tellement d'inquiétudes parce que je pense que les dirigeants et les dirigeantes qui sont sur la ligne de départ, ont une conscience extrêmement forte de leur responsabilité", a finalement estimé Sandrine Rousseau.