Présidentielle 2022 : Eric Zemmour remet en cause les limitations de vitesse et veut supprimer le permis à points

En fait, cette formation de deux jours, si elle est suivie de manière volontaire, permet de récupérer jusqu'à quatre points, sans attendre une période probatoire d'un an. Elle peut également être imposée par la justice en cas d'infraction, et ne permet pas, dans cette situation, de récupérer des points. Selon le site du ministre de l'Intérieur , le prix moyen du stage est de 200 €, bien que le responsable du stage soit libre de fixer le prix.

En plus de cette proposition, Eric Zemmour a dénoncé les limitations de vitesse, notamment sur l'autoroute. "J'ai toujours trouvé que les limitations de vitesse sur les autoroutes étaient assez inutiles", a déclaré le polémiste, citant cette fois l'exemple de l'Allemagne.

Dans ce pays, la sécurité routière conseille malgré tout de circuler à la vitesse maximale de 130 km/heure. À la différence de la réglementation française cependant, le non-respect de cette recommandation n’entraîne pas d’infraction. Par ailleurs, la vitesse reste la première cause de mortalité routière en France, étant à la fois un facteur déclencheur de l’accident et un facteur aggravant. En effet, plus la vitesse est importante, plus le choc est violent et donc, les conséquences graves.

Le polémiste a finalement annoncé qu'il reviendrait sur la mise en place de la limitation à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central pour remettre une limitation à 90 km/h. "On passe sans cesse de 80 à 90km/h et ça permet évidemment de faire flasher les automobilistes", a ainsi attesté l'essayiste.