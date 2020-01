Présidentielle 2022 : Ségolène Royal se voit comme "une troisième voie" entre Macron et Le Pen

"Je ne veux pas me dire un jour : 'je n’ai pas bougé'." Invitée de LCI ce samedi soir, Ségolène Royal a dévoilé les contours de "Désirs de France, Avenir de la planète", nouvelle association qu'elle va mettre sur pied ces jours-ci afin de porter "la troisième voie pour 2022".

"Le but de cette association ? Nous devons prouver aux Français que d’autres solutions existent. Ce qui angoisse les citoyens, c’est qu’il n’y a qu’une solution, on décide pour vous. Non, il n’y en a pas qu’une", a martelé l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2007. Et d'ajouter : "Quand on parle de la future présidentielle, on nous dit qu’il y aura le choix seulement entre Macron et Le Pen. Je dis que non, ce n’est pas le cas."