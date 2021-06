Allocations : faut-il imposer des contreparties aux bénéficiaires du RSA ?

L'Aisne, département encore très rural, est l'un des territoires les plus pauvres de France : selon les données 2018 de l'Insee, 18,4 % de la population y vit sous le seuil de pauvreté. L'organisme public a également calculé qu'en 2021, plus de 30% de la population de l'Aisne n'a aucun diplôme. Par ailleurs, le département affiche 13% de chômage et plus de 17.000 foyers au Revenu de solidarité active (RSA). Alors le département propose de financer, pour les bénéficiaires de cette aide, une préparation au Code de la route et de nombreuses autres formations.

Dans le même temps, alors qu'à l'échelle nationale, il faut s'engager à chercher un emploi pour toucher le RSA, le président du conseil départemental, Nicolas Fricoteaux, a proposé il y a deux ans d'aller plus loin : en contrepartie de l'allocation, il a fixé un objectif aux bénéficiaires, à savoir de consacrer 35 heures par semaine à des démarches d'insertion, comme passer son permis de conduire, effectuer un stage ou une formation.