Élections départementales et régionales : des maires partent à la chasse aux assesseurs

Beaucoup de bénévoles manquent à l'appel à un mois des élections départementales et régionales. Au marché de Watigny (Aisne) ce matin-là, Alain Butin, conseiller municipal, est parti à la chasse aux assesseurs. "Cette année, c'est une course à handicap", confie-t-il.

À une quinzaine de kilomètres, la commune de Santes (Nord) n'a jamais eu autant de mal à recruter. Ici, il faudra 100 assesseurs, mais pour l'heure, on en a trouvé une petite moitié. Et ce, malgré les opérations de communication menées sur les réseaux sociaux ou encore l'affichage sur les panneaux numériques de la ville. Alors, le maire tente directement sa chance auprès de ses administrés. D'autres élus vont encore plus loin. Finis les e-mails et les coups de fil. Désormais, Frédéric Cauderlier recrute directement au centre de vaccination de La Bassée. Résultat : 20 assesseurs, vaccinés en prime, ont été recrutés.