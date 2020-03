Élections municipales 2020 : fallait-il maintenir le scrutin ?

Le premier tour des élections municipales s'est déroulé ce dimanche 15 mars dans un contexte jamais vu, perturbé par la crise sanitaire liée au coronavirus. Environ 47 millions d'électeurs étaient appelés à voter alors que le gouvernement a invité les Français à sortir le moins possible de chez eux. Fallait-il maintenir ce scrutin ? On en parle avec Jean-Daniel Lévy, directeur du département Politique & Opinion d'Harris Interactive, le Pr Christian Perronne, chef du service d'infectiologie à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine) et le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu (AP-HP) Paris, consultant TF1-LCI.



