Elections municipales 2020 : le plus jeune maire de France a 19 ans !

Du haut de ses 19 ans, Hugo Biolley est à ce jour le plus jeune maire de l'Hexagone. Elu par le Conseil municipal samedi dernier, il prend ce lundi ses fonctions en tant que maire de Vinzieux (Ardèche). Ce jeune homme a de multiples projets pour sa commune et pour y arriver, il compte déjà sur l'avis et les attentes de ses administrés. Ces derniers sont d'ailleurs convaincus que ce souffle de jeunesse et de nouveauté sera un atout pour leur village.



