Élections municipales 2020 : Nicolas Mayer-Rossignol en tête à Rouen

C'est une petite surprise. Le candidat socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol, est en tête du premier tour des élections municipales à Rouen ce dimanche soir, avec 28% des suffrages. Jean-Michel Bérégovoy, le candidat écologiste qui était le grand favori de ce scrutin, n'arrive qu'en deuxième position avec 21% des voix. En troisième position, on retrouve le candidat soutenu par La République en Marche, Jean-Louis Louvel, à 17%.



