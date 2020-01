Élections municipales : "Je vis dans une ville isolée"

Corre, 614 habitants, est une commune isolée de la Haute-Saône. La première gare est à 15 km, l'autoroute à 50 km. Belfort et Épinal, les deux grandes villes sont également à plusieurs dizaines de kilomètres. Depuis trois ans, il n'y a plus de médecin. La gendarmerie, elle aussi est partie. Il ne reste plus au centre du bourg qu'une boulangerie, une pharmacie et un hôtel-restaurant, que son propriétaire cherche à vendre depuis 6 ans. Une commune isolée comme il en existe beaucoup en France.