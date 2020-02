Élections municipales : "Je vis dans une ville polluée"

À deux pas de Marseille, niché entre l'étang de Berre et la Méditerranée, se trouve Martigues, 47 000 habitants. La ville abrite une immense zone industrielle sur des dizaines de kilomètres. On y trouve une usine pétrochimique, une raffinerie, et une centrale électrique. Sur plus de 700 hectares, il y a pas moins de onze sites Seveso répertoriés. Plusieurs études ont révélé que dans la région, le nombre de maladies cardio-vasculaires et de cancers est bien plus élevé qu'ailleurs.



