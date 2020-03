Élections municipales : le second tour sera-t-il annulé ?

Si jeudi dernier, la quasi-unanimité de la classe politique voulait soutenir le premier tour des élections municipales, la donne a changé ce lundi. Désormais, elle est prête à soutenir l'annulation des élections. Mais le sort des maires élus au premier tour ainsi que des scores nécessitant un second tour est au cœur des interrogations. Sans attendre la décision du gouvernement sur la question, Agnès Buzyn a arrêté sa campagne et a demandé à ces colistiers de rester chez eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.