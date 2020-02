Élections municipales : "Ma ville est… vieillissante" (3/5)

La ville des Sables-d'Olonne a été pensée et conçue depuis des décennies pour les personnes âgées. Dans la commune, près de deux habitants sur trois ont plus de 60 ans. Retenir les jeunes tout en continuant à cajoler les seniors est un casse-tête pour le maire, car le vieillissement de la population pose un certain nombre de problèmes. Tous les candidats à la mairie en sont conscients.



