Élections régionales et départementales : les enseignements du premier tour

Il valait mieux être président sortant dans ces élections. Large sourire ce lundi matin pour Laurent Wauquiez. En région Auvergne-Rhône-Alpes, le candidat Les Républicains est bien parti pour être réélu. Arrivé largement en tête avec plus de 43%des voix, il était de nouveau sur les terrains dans une usine de la banlieue lyonnaise. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a, lui aussi, dépassé la barre des 40%, 16 points de plus que son principal concurrent du Rassemblement National. Largement en tête également, Valérie Pécresse en Ile-de-France, près de 36% des suffrages. À gauche, prime aux sortants également. Carole Delga en Occitanie, 39% des voix et Alain Rousset à la Nouvelle-Aquitaine, sont en ballotage favorable pour le deuxième tour.

La gauche avance groupée pour ce second tour. Dimanche, tous les projecteurs seront braqués vers l'écologiste Julien Bayou. Acclamé dimanche soir à Paris, troisième avec 13% des voix, il mènera une liste d’union de la gauche avec le Parti Socialiste et la France Insoumise pour battre Valérie Pécresse. Europe-Ecologie-les-Verts et ses alliés espèrent faire basculer deux régions : l'Île-de-France et les Pays de la Loire.