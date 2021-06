Élections régionales et départementales : les sortants grands vainqueurs

Sept régions demeurent à droite, cinq à gauche, et la Corse reste aux mains des régionalistes. En Outre-mer en revanche, la Réunion, la Guyane et la Martinique changent de camp et basculent à gauche. Dans le détail, les ténors de la droite ont été réélus dans un fauteuil, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse en Île-de-France, et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Ces trois présidents de région représentent désormais autant de candidats possibles à la présidentielle de 2022.