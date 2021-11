Emmanuel Macron aux ex-salariés de Whirlpool : "On s'est parfois fait prendre pour des imbéciles"

"Je suis heureux de vous retrouver. On a eu du retard avec la crise sanitaire", a d'abord estimé le chef de l'Etat. "On s'est parfois fait prendre pour des imbéciles. On s'est parfois fait avoir collectivement", leur a-t-il dit, en allusion à la succession de faillites. "La dernière année a été tellement difficile, on nous a tellement menti. J'ai du mal à en parler, ça a été terrible", lui a dit une ancienne salariée, reconvertie dans l'immobilier.

"Sur les 278 salariés initiaux, seuls restent à date 43 personnes à qui il faut trouver une solution", a précisé la DRH du groupe. 191 ont bénéficié d'emploi ou de formation (124 CDI, 41 CDD, 20 créations d’entreprise, 6 personnes en formation) et 41 sont parties en retraite ou pré-retraite.

L'usine de sèche-linges Whirlpool avait fermé définitivement en juin 2018. Le premier repreneur WN avait connu une liquidation un an et demi plus tard et le second, Ageco, avait connu le même sort. En 2017 dans l'entre-deux tours, l'usine était devenu un totem politique, après un duel-surprise sur place entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous deux promettant de sauver les emplois.