Emmanuel Macron célèbre les fêtes de fin d'année aux côtés des militaires français en Côte d'Ivoire

Le président de la République a célébré avant l'heure les fêtes de fin d'année aux côtés de la troupe française basée en Côte d'Ivoire. Un millier de militaires l'ont salué un par un. Le dîner a été préparé par les cuisiniers de l'Élysée. Au menu : pâté en croûte et intense chocolat pour retrouver les goûts du pays à 5 300 kilomètres. En pleine réforme des retraites, Emmanuel Macron a tenu à rassurer les militaires français dans son discours.



