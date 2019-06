VIDÉO - Emmanuel Macron décore Elton John, et arrive main dans la main avec lui sur le perron de l'Elysée

En ce jour de Fête de la musique, le président de la République a remis la Légion d'honneur à Elton John. Après cette cérémonie, le chanteur britannique et Emmanuel Macron ont rejoint le perron de l'Elysée, main dans la main, devant les quelques 2000 personne présentes dans la cour pour assister aux concerts prévus ce vendredi soir.





Le chef de l'Etat a prononcé un discours de quelques minutes et a lancé un appel à la mobilisation internationale dans la lutte contre le sida, avec l'objectif de "sauver 16 millions de vies". "Le sida existe toujours, frappe toujours et continue d'avancer" a mis en garde le chef de l'Etat. Il a souhaité que la prochaine conférence triennale du Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se réunira le 10 octobre à Lyon, puisse réunir plus de 13 milliards de dollars pour les trois prochaines années.