Emmanuel Macron, déterminé contre l'islamisme

Selon Olivier Mazerolle, les attentats successifs ont provoqué une évolution spectaculaire chez Emmanuel Macron. En juillet 2017, il avait déjà stigmatisé et dénoncé le terrorisme islamiste. Il avait même expliqué que ce terrorisme avait pour but de provoquer un effondrement moral et déclencherait une guerre civile dans le pays. Mais à l'époque, soucieux de ne pas braquer les musulmans, le chef de l'Etat avait juste évoqué une mesure de sécurité très rapide et avait surtout insisté sur la nécessité d'apporter des réponses sociales pour conjurer le danger. Aujourd'hui, il n'hésite plus. D'ailleurs, il a confié au Figaro vouloir aller chercher les islamistes au cœur, les suivre et les neutraliser en les emprisonnant avant qu'ils aient le temps d'agir. Emmanuel Macron est devenu si résolu qu'il a aussi abordé le lien possible entre immigration et terrorisme. Que faut-il en penser ?



Ce samedi 7 novembre 2020, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'opinion", est revenu sur la détermination d'Emmanuel Macron à combattre le terrorisme islamiste. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/11/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.