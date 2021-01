Emmanuel Macron doit-il se faire vacciner ?

Dans son allocution jeudi soir, le chef de l'Etat avait affirmé qu'il ne tolèrerait pas de lenteur injustifiée concernant la campagne de vaccination par rapport à nos voisins européens. Par ailleurs, on sait que 60% des Français sont encore réticents à se faire vacciner. L'on se demande alors si Emmanuel Macron, à l'instar d'autres dirigeants européens, ne devrait pas donner l'exemple en se vaccinant lui-même. "Devant la réticence des Français alors qu'on sait que le vaccin est le moyen le plus efficace pour lutter contre le virus et qu'il nous laisse de l'espoir de retrouver un peu une vie normale, je trouve que l'attitude du chef de l'Etat, du ministre de la Santé et du gouvernement dans son ensemble n'est pas à la hauteur de l'enjeu", précise notre éditorialiste. Le gouvernement a en effet affiché un manque d'enthousiasme dès le début de cette campagne. Comment expliquer cette attitude ?