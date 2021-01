Emmanuel Macron entre colère et célébrations

Malgré la Covid, il y a tout de même de bonnes nouvelles. Et Emmanuel Macron ne s'est pas privé de les énumérer. D'après, Olivier Mazerolle, le président de la République en a bien le droit étant donné qu'il en est souvent à l'origine et qu'elles sont importantes. C'est le cas notamment de l'accès intégralement remboursé aux prothèses dentaires et auditives, ainsi qu'aux lunettes. Par ailleurs, même si ces aides ne permettent pas d'obtenir les appareillages les plus sophistiqués, elles constituent une avancée pour ceux à qui cela était interdit faute de moyens. Quelles sont les autres avancées considérables ? Qu'en est-il de la colère d'Emmanuel Macron contre la lenteur injustifiée de la campagne de vaccination ?