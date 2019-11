Emmanuel Macron et Edouard Philippe recadrent Jean-Paul Delevoye

Dans un entretien au Parisien, Jean-Paul Delevoye s'est exprimé contre la "clause du grand-père". Une déclaration qui n'a pas plu ni au président de la République, ni au Premier ministre. A noter que la mesure consiste à appliquer la réforme des retraites aux seuls nouveaux entrants sur le marché du travail. Autres sujets : le gouvernement veut mettre en place des quotas pour l'immigration économique. Dans un entretien à "The Economist", Emmanuel Macron a dénoncé l'attitude des Etats-Unis et de la Turquie qui agissaient sans se préoccuper de leurs alliés. Et Rachida Dati a été désignée candidate LR à la mairie de Paris, mais reste toutefois sous surveillance.



Ce samedi 9 novembre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous parle des propos polémiques de Jean-Paul Delevoye. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 09/11/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.