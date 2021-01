Emmanuel Macron et "les procureurs"

Jean Castex et Edouard Philippe ont eu un tête-à-tête vendredi dernier, mais leur rencontre n'a finalement abouti à rien. En cause, l'ancien Premier ministre avait déjà annoncé en septembre dernier qu'une tempête économique et sanitaire menaçait le pays, et elle est là. Il n'allait quand même pas enfoncer le clou, en rappelant qu'il avait prédit une tempête sociale et politique. La crise politique est maintenant là, ça y est, mais Jean Castex ne remplit pas le cahier des charges alors qu'il avait été nommé pour humaniser l'image présidentielle en agissant au plus près du terrain. Ce dernier est censé protéger le chef de l'Etat en prenant la foudre, mais en fait, il participe à son déclenchement et elle tombe si fortement qu'elle se propage à l'Elysée.