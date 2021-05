Emmanuel Macron face au défi de la sécurité

Beaucoup parmi les forces de l’ordre ont le sentiment d’avoir été abandonnés par les politiques. Selon notre éditorialiste, en matière de sécurité, il y a d’un côté les discours de soutien, et de l’autre la réalité à la fois crue et cruelle. Entre conditions financières difficiles, surcharge de travail et sollicitation sociale permanente, ces hommes et ces femmes sont très fatigués. Un sentiment de malaise renforcé par les accusations de racisme et de violence policière. À savoir que 13 000 postes ont été supprimés depuis la RGPP de 2007. La responsabilité de la situation incombe-t-elle au gouvernement ? Notre politique de sécurité a-t-elle besoin de changer ?