Emmanuel Macron lance le "contrat engagement jeune" : qu’en pensent les principaux concernés ?

Apprendre un métier, c’est ce que fait Robin dans une boucherie lilloise. Il approuve l’apprentissage. "On n’est pas laissés tout seuls, on nous montre bien pas à pas, on nous explique et puis ça permet d’apprendre plus vite et d’être autonome dans le temps", témoigne-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ce qui est d’autant plus vrai dans les secteurs en tension qui cherchent à embaucher mais souvent sans résultat. "Là, on a été six mois en période de recrutement et c’était très difficile d’avoir des jeunes qui rentrent parce que le métier, peut-être, attire moins ou les horaires ne sont pas forcément évidents", déclare Nicolas Lamaire, le patron de Robin.