Emmanuel Macron, le père fouettard de LaRem !

Emmanuel Macron a réagi après le vote raté du deuil parental à l'Assemblée nationale en demandant "de faire preuve d'humanité" au gouvernement. Un coup de fouet pour la plupart de ses militants. Pourtant, les parlementaires en Marche semblent loyaux et impliqués dans leur travail. Chez les députés marcheurs, les frustrations, les déceptions et les découragements s'accumulaient. Depuis le début de la législature, le parti a déjà perdu 19 députés. A ce rythme, celui-ci risque de ne plus avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ce mardi, le président prévoit de recevoir en groupe les députés et sénateurs LaRem, les parlementaires européens, et ceux du MoDem. Le président sera-t-il encore un père Fouettard à cette prochaine rencontre ?



