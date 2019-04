VIDÉO - Macron ne "regrette pas" d'avoir embauché Benalla mais concède qu'"il a fait des choses très graves"

Alors qu'il lui avait été reproché d'avoir embauché, pour veiller à sa sécurité, un homme avec plus d'entregent que de références traditionnelles en matière de protection des personnalités, il n'a pas voulu se défausser. "C'est trop facile de regretter. [...] Est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Elysée ? Non. Parce que je pense que c'était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte et avec ce que je veux que nous fassions." Une défense pas loin de ce qu'il avait déjà exprimé, au plus fort de la crise, quand il se disait "fier" de l'avoir fait venir à l'Elysée.





Un sentiment aujourd'hui nettement plus nuancé : "C'est sans doute pour ça que je lui en veux encore plus. Il a fait des fautes, très graves. Les sait-on toutes aujourd'hui ? Je ne sais pas." Et d'admettre que, "de ce fait, [...] il n'a pas donné une bonne image".