Emmanuel Macron : "Nous devons être unis pour combattre le virus"

Le Grand Est est la région la plus touchée par l'épidémie de Covid-19 et l'une des premières frappées dans l'Hexagone. Ce mercredi 25 mars, au cours d'une visite à l'hôpital de campagne de Mulhouse, Emmanuel Macron s'est exprimé. "Nous devons être unis pour combattre le virus", a-t-il rappelé aux Français. Le chef de l'État a aussi profité de cette occasion pour rendre hommage aux soignants décédés en exerçant leurs métiers. Revivez l'allocution du président de la République dans la vidéo ci-dessus.



