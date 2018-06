VIDÉO - Emmanuel Macron : "On met un pognon de dingue dans les minima sociaux"

Cette fois, c'est le chef de l'Etat lui-même qui met les pieds dans le plat. "On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif", lance Emmanuel Macron à ses interlocuteurs. "La politique sociale... Regardez : on met un pognon de dingue dans les minima sociaux, et les gens sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens naissent pauvres et restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres restent pauvres... Il faut qu'ils puissent s'en sortir."