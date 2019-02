Emmanuel Macron promet "une réponse concrète et rapide" au problème des pensions alimentaires impayées

Parmi les problèmes soulevés par les Français lors du Grand débat national, les pensions alimentaires impayés reviennent souvent sur la table. Le président s'est dit lui même "frappé" du nombre de femmes qui l'interpellaient sur le sujet. Face aux nombreux journalistes présents lors d'une visite d'un centre social à Bordeaux, Emmanuel Macron a annoncé qu'un système de recouvrement plus efficace et des mécanismes de garanties seraient mis en place, sans toutefois détailler son projet.





"On doit avoir une réponse sur ce sujet", a-t-il reconnu alors qu'on estime que 40% des pensions alimentaires sont partiellement ou totalement impayées. "Je le dis très clairement, je veux ici rassurer les associations et les femmes qui se sont exprimées on n'ira pas vers la dépénalisation du non-paiement des pensions", a-t-il indiqué. Actuellement, un mauvais payeur peut être poursuivi pour abandon de famille, un délit passible de deux ans d'emprisonnement de de 15.000 euros d'amendes.





Les craintes des mères et des associations proviennent des expérimentations mises en place par la loi de programmation de la justice. Plus qu'une dépénalisation, elle regrette plutôt un retrait de la justice au profit de décisions administratives, plus difficilement contestables. Jusqu'à présent, c'était le juge aux affaires familiales qui fixait le montant des pensions. L'Etat tend actuellement vers une fixation par la Caisse d'allocations familiales (Caf).





"Nous sommes dans la déjudiciarisation en catimini du délit d’abandon de famille", regrettait en début de semaine Stéphanie Lamy, co-fondatrice de Abandon de familles - tolérance zéro, "car après une fixation ou une modification par la CAF, il ne sera plus possible de porter plainte en cas d’impayés".