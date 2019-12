Emmanuel Macron : que peut-il dire le 31 décembre ?

Les vœux de fin d'année depuis l'Elysée sont attendus à la fois par ceux qui sont agacés par la grève et ceux qui s'inquiètent pour leurs retraites. La population est d'autant plus inquiète puisque Emmanuel Macron est resté silencieux sur le sujet depuis le début des manifestations, laissant place à Edouard Philippe. En tout cas, pour ce discours, on pourrait s'attendre à un message de détermination : il n'abandonnera pas son projet de réforme. Il y a également le ton de son discours. L'année dernière, en pleine crise des gilets jaunes, le président était debout, pour montrer sa détermination. Cette année, certains attendent des décisions précises, lesquelles sont-elles ?



Ce dimanche 29 décembre 2019, Bastien Augey, dans la chronique "L'édito", nous parle du discours présidentiel tant attendu pour le 31 décembre. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/12/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.