Emmanuel Macron rattrapé par la politique ?

Emmanuel Macron s'est adressé à la Nation pour annoncer les premières mesures de confinement le 12 mars dernier. Tout le monde va devoir "respecter les règles, sans discussion et sans distinction", a-t-il affirmé. Le pays était clairement dans le collectif. D'après Noé Gandillot, "ce tous ensembles semble avoir un peu volé en éclat six semaines plus tard. On est même passé au chacun pour soi". Que s'est-il passé ?



Ce dimanche 26 avril 2020, Noé Gandillot, dans sa chronique "L'édito", nous parle des rôles d'Emmanuel Macron et des élus locaux dans la gestion du confinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/04/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.