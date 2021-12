Emmanuel Macron sur TF1 et LCI : avant la crise des Gilets jaunes, "des erreurs ont été faites"

C'est l'un des événements majeurs du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un an et demi après son arrivée à l'Élysée, le chef de l'État a dû faire face à une crise sociale inédite dite des "Gilets jaunes". Et même si les revendications des manifestants remontaient à plusieurs années, le président de la République reconnaît sa part de responsabilité. "Je ne vais pas vous dire que je ne suis pour rien dans la crise des Gilets jaunes", admet Emmanuel Macron, invité mercredi sur TF1 et LCI.