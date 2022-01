"Emmerder les non-vaccinés" ? "L'insulte, c'est l'arme des faibles", réplique Christian Jacob à Emmanuel Macron

Tout en se disant favorable au pass vaccinal choisi par le gouvernement, qu'il préfère à l'idée d'une obligation vaccinale, Christian Jacob a développé sa position : "Soit la vaccination est obligatoire (...) et à ce moment-là chacun se soumet à la loi, soit elle ne l'est pas (...), et dans ce cas-là on ne peut pas avoir un président de la République dont l'objectif serait 'd'emmerder' les Français".