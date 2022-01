VIDÉO - "Emmerder" les non-vaccinés : le gros mot d'Emmanuel Macron "n’est pas un dérapage incontrôlé"

Selon le chef du service politique de LCI, "ce n'est pas un dérapage incontrôlé", "pas une phrase qui a échappé à Emmanuel Macron en marge d'un bain de foule ou d'un déplacement". Mais cette pique retentissante répond bien à "une stratégie, c'est un choix". La phrase publiée par Le Parisien a été relue et validée par l'Elysée, souligne le spécialiste : "Emmanuel Macron assume de ne pas rassembler tous les Français, mais de cliver entre vaccinés et non-vaccinés. C'est une évolution. Après des mois passés à essayer les séduire, de les convaincre, de les contraindre aussi parfois, avec le pass sanitaire puis vaccinal, le chef de l'Etat prend acte du fait qu'il n'arrivera plus à faire bouger les cinq millions et demi de non-vaccinés."

Dans cette interview, le président fait quasi acte de candidature à sa réélection : "Il n’y a pas de faux suspens. J’ai envie", reconnait-il. Et c'est bien le futur candidat qu'Adrien Gindre y décèle : "Ce n'est plus tout à fait le président de tous les Français, déjà un peu le candidat d'un camp. Cette envie d'emmerder les non-vaccinés, elle est cohérente avec une autre, l'envie d'être à nouveau candidat à la présidentielle." En fait, analyse Adrien Gindre, Emmanuel Macron "envoie un message à ses partisans pro-vaccination. Il marque sa différence avec ses opposants, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, contraints de défendre, prendre la défense des non vaccinés. Et puis, il veut obliger une autre candidate, Valérie Pécresse, qui se veut responsable, à faire son choix". Adrien Gindre conclut : "Choisir son camp, c'est bel et bien une stratégie de campagne électorale."