"L’objectif d’un taux de chômage à 7% est maintenu", assure Muriel Pénicaud

La ministre s'est également félicité de la baisse du taux de chômage, qui s'est une nouvelle fois réduit au trimestre dernier. "Une baisse continue depuis plus de trois ans", a souligné Muriel Pénicaud. "Si les conditions ne changent pas, le chômage va continuer à baisser. L’objectif d’un taux de chômage à 7% est maintenu."

"On devrait créer entre 200 000 et 250 000 emplois nets", a-t-elle déclaré, évoquant le nombre de 300 000 demandeurs d’emploi qui avaient trouvé du travail depuis deux ans. "Notre but c’est l’emploi. Plus d’emploi, moins de précarité", a-t-elle poursuivi jugeant par ailleurs "très excessif" le "vocabulaire" de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui avait qualifié la réforme de l’assurance chômage de "tuerie".