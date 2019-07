VIDÉO - En Corse, un enfant demande à Jacqueline Gourault si elle est la mère d'Edouard Philippe

Édouard Philippe s’est rendu en Corse mercredi et jeudi. Le Premier ministre était accompagné pour l’occasion de Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Juste avant de regagner son véhicule, la ministre a été interpellée par un jeune garçon.





Le petit baigneur a demandé à l’ancienne sénatrice si elle était la maman du Premier ministre. Une question qui n’a pas manqué d’amuser l’intéressée ainsi que son supposé fils.





Edouard Philippe était sur place, pour la première fois de son mandat, avec l'ambition de s'extirper des querelles politiques et "totémiques" avec les élus nationalistes pour présenter des "réponses très concrètes" à l'île grâce au déploiement des mesures gouvernementales. Selon le Premier ministre, l'île aura notamment "toute la place qui lui revient" dans le futur projet de loi "décentralisation et différenciation" que la ministre Jacqueline Gourault élabore pour le premier semestre 2020. Et si la révision constitutionnelle finissait par être examinée et adoptée, une mention de la Corse figurerait bien dans la loi fondamentale, a-t-il assuré.