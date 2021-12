EN DIRECT - "Gardons-nous de manipuler" l'histoire, le message de Macron à Zemmour avant sa visite à Vichy

"NOUS SOMMES DANS LE RÉEL" AFFIRME C. CASTANER





Les visions d'Eric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon sont "radicalement différentes" mais toutes deux "ne correspondent pas au réel", a estimé sur Europe 1 Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée Nationale. "Ils sont des observateurs et des commentateurs, a-t-il lancé. Nous sommes dans le réel. Nous faisons et nous agissons."





"On a Maurras pour l'un, Jaurès pour l'autre. Il y en a un qui salue la République avant la France et l'autre qui salue la France avant la République", a-t-il assuré, avant de s'attaquer particulièrement à Eric Zemmour : "Je ne suis pas dans l'inquiétude sur l'hystérisation d'un constat et la nostalgie d'une France qui n'a jamais existé, qui est une France en noir et blanc comme dans son clip".





"L'extrême droite, qu'elle ait le visage d'Eric Zemmour ou d'autres, ne change pas, elle est portée par la violence des mots, par la violence contre les journalistes, des attaques contre ses adversaires, Emmanuel Macron en particulier, et par la violence des attaques contre la France", a-t-il affirmé.





Christophe Castaner a estimé par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon défendait "une France rêvée".