VIDÉO - Enregistré à son insu pendant un cours, Wauquiez allume Sarkozy, accuse Macron et tire sur Darmanin, "le nouveau Cahuzac"

Le cours continue et Laurent Wauquiez se lâche de plus en plus. Il analyse à sa façon les démêlés judiciaires de l’actuel ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin. A ses yeux, il va devenir le nouveau Cahuzac. "Le type sait très bien ce qu’il a fait, il sait très bien ce qu’il va lui arriver. Je ne lui promets pas un grand destin parce que ça va faire très mal et ça va devenir l’incarnation de ce qu’a été Cahuzac. Il y a une deuxième affaire qui vient de sortir dans laquelle à nouveau il a abusé de faiblesses et ça n’est que le début. Et donc il va tomber", prédit le président des Républicains.