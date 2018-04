VIDÉO - Entartré par un groupe d'extrême-droite, le député Eric Coquerel porte plainte : "C'est un acte qui vise clairement à humilier"

Des responsables de droite et d'extrême-droite avaient évoqué une "profanation", alors qu'un salarié de la basilique avait indiqué que l'occupation s'est faite de manière "très respectueuse" et qu'aucune dégradation n’a été constatée. Eric Coquerel a affirmé avoir été visé par des "menaces de mort" après cette manifestation. Et rappelle que Jean-Luc Mélenchon et Christopher Castaner avaient eux aussi été visés par des menaces venues de militants d'extrême-droite.