Éric Ciotti : "C'est notre famille qui peut battre Emmanuel Macron"

Invité du 20H de TF1, Éric Ciotti estime que l'amour de la France fait de lui le meilleur candidat pour être président de la République et dirigé pendant 5 ans la cinquième puissance économique mondiale. "Je crois à la puissance de cette nation que le Général De Gaulle a hissée au sommet, à sa capacité à éclairer le monde, comme elle l'a fait depuis des siècles, à la force de sa civilisation judéo-chrétienne, celle des Lumières", dit-il. "Je suis malheureux de voir mon pays engagé sur le chemin du déclin, après dix ans de politique Macron-Hollande, une politique impuissante et dangereuse. Je veux me mobiliser et, en homme de droite, apporter des solutions fortes pour assurer une renaissance de notre pays et éviter ce déclin".