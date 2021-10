Éric Zemmour à Nantes : qui sont les manifestants qui s'opposent à son meeting ?

Ces contestataires, qui sont pour l'essentiel des éléments de l'ultragauche et des ultra jaunes (des Gilets jaunes radicalisés) selon nos informations, ont cherché à sortir du périmètre délimité pour la manifestation et se sont accrochés avec les forces de l'ordre présentes sur place. Des tirs de gaz lacrymogènes ont été effectués par les gendarmes mobiles.

À 17h, aucun blessé n'était à déplorer et les forces de l'ordre n'avait pas non plus procédé à la moindre interpellation.

Ces derniers jours, l'éditorialiste d'extrême droite avait déjà été confronté à l'opposition lors d'un meeting au Pays-Basque (Biarritz). Un phénomène qui pourrait bien se reproduire à l'avenir. "On peut légitimement penser que les déplacements d’Éric Zemmour vont devenir de plus en plus sensibles, tout particulièrement dans certaines régions plus colorées à gauche que d’autres", estime ainsi au micro de LCI Pascal Binot-Panelli, ex-commandant fonctionnel du SPHP, expert en sécurité.