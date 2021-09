Eric Zemmour : dans les coulisses d'une campagne à peine masquée

Applaudi aux cris de "Zemmour président" vendredi à Toulon, le polémiste Eric Zemmour, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles pour 2022, s'est dit vendredi "candidat au débat" dans une conférence qui n'avait pas encore tout à fait l'allure d'un meeting. "Je ne demande que cela, je suis candidat au débat (...) La démocratie, c’est la confrontation des idées", a affirmé sous les rires l'éditorialiste proche de l'extrême droite identitaire, devant quelque 800 personnes venues l'écouter pour présenter son livre "La France n'a pas dit son dernier mot".

Il a annoncé à ce sujet qu'il affronterait prochainement le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon. Mais il a surtout longuement dénoncé, comme à son habitude, la "guerre de civilisation sur notre sol" où des territoires ont été "conquis par l'islam", et la "guerre des minorités" qu'il faut "combattre". À un homme dans la salle qui lui demandait "un moratoire sur l'immigration", l'encadrement du droit de grève et un retour "à une politique d'assimilation", l'éditorialiste a répondu "vous allez être obligé de voter pour moi". Avant sa conférence, quelques opposants ont manifesté devant le Palais des congrès où ses partisans ont répondu en entonnant une Marseillaise.

Samedi, Eric Zemmour était à Nice où, outre les dédicaces, il a déambulé sur le marché aux fleurs et rencontrera quelques jeunes soutiens de "Génération Z", mouvement qui lance les appels aux dons, et encore le même qui finance les affichages sauvages d'affiches "Zemmour président" - il assure qu'il n'est pas à l'origine même s'il les signe avec délectation. Aux côtés du polémiste, deux personnes aux profils très politiques : Sarah Knafo, énarque engagée à droite et Olivier Ubéda, consultant en stratégie politique.

Les bras croisés, ce fervent partisan de la théorie complotiste du "grand remplacement" (de la population européenne par une population immigrée qui l'organise, ndlr) pose en couverture de son livre devant un drapeau français qui flotte au vent. "Je me suis inspiré d'une affiche de Donald Trump", dit-il, désireux à ce stade "d'imposer" ses thèmes qui l'obsèdent : l'immigration, l'islam et "l'existence du peuple français". Mais l'essai, qui débute par une faute d'orthographe, ne porte pas de propositions telles qu'attendues d'un potentiel candidat et ressemble davantage à des chroniques mondaines basées sur ses échanges avec diverses personnalités.