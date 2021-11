Éric Zemmour officialise sa candidature à l’élection présidentielle

La vidéo a été enregistrée il y a deux semaines dans le plus grand secret. Eric Zemmour lit son texte, le ton grave. Il explique qu'"il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle". La mise en scène fait référence à l'appel du général De Gaulle en juin 1940.

Mais la machine s'enraye à cause d'une conférence de presse improvisée le 13 novembre devant le Bataclan et un déplacement à Marseille rythmé par les manifestations hostiles et conclu par un échange de doigt d'honneur qu'il jugera lui-même "inélégant". Cette déclaration de candidature, ses adversaires l'attendaient. Dimanche, le candidat sera au Zénith et lancera son mouvement politique. Mais pour faire campagne, il lui faudra aussi des financements, des parrainages et rallier des soutiens.