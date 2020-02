Étude : quel est le bilan de la politique d'Emmanuel Macron ?

D'après le bilan de l'OFCE, ce sont les 5% des Français les plus aisés qui ont le plus profité de la hausse du pouvoir d'achat ces deux dernières années. Dans le même temps, les 10% des ménages les plus modestes ont au contraire vu leur pouvoir d'achat diminuer. Mais selon le gouvernement, ce rapport est incomplet. Alors, Emmanuel Macron est-il le président des riches ?



Ce jeudi 6 février 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des gagnants et des perdants de la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 06/02/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.