Éviter le reconfinement à tout prix : la stratégie périlleuse du gouvernement

Voilà où nous en sommes. Les très anciens sont vaccinés. Le nombre de morts baisse, mais les réanimations saturent, car les plus de 60 ans attendent leurs doses. "Au bout d'un moment, on espère entre mars et avril avoir un impact suffisant avec la vaccination pour que ça commence vraiment à diminuer l'entrée en réanimation", explique le docteur Martin Blachier, médecin épidémiologiste et président de la société de conseil “Public Health Expertise”. C'est le fameux retour à une vie presque normale.Initialement promis d'ici quatre à six semaines.